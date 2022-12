Rund um die Kuh

Heute steht für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren die Kuh im Mittelpunkt. Also zumindest theoretisch. Denn da der NABU keine Kühe hat, gucken sich die Teilnehmenden an, was man aus Kühen so alles macht. Und diesmal machen sie ganz praktisch selber aus dem "Kuhsaft" Milch echte Butter für's Brot.

Es fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 3 Euro an. Anmeldungen werden telefonisch entgegengenommen.