Was es so alles zu kaufen gibt: Vollmilch, Rohmilch, H-Milch, Kondensmilch, Heumilch... da wird ja die Kuh im Stall verrückt! Was sind denn die Unterschiede, welche Vor- und Nachteile gibt es?

Kinder ab 8 Jahren gehen noch mehr Fragen auf den Grund und am Ende ist alles doch nur wieder KÄSE!

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung.