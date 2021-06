Rund um die Theaterbienen

Auf dem Balkon des Theaters beheimatet Imker Marcus Bräunlich ein Bienenvolk. Passend dazu lernen Familien im Workshop auf dem Goetheplatz das Leben der Bienen kennen. Sie bauen Insektenhotels für Wildbienen und stellen Bienenwachstücher als Folienersatz für die Küche her. Parallel dazu bietet ein Erlebnisstand des Nabu die Möglichkeit, sich über Insekten und Insektenfutterpflanzen in der Stadt zu informieren. Wer möchte, kann den Honig der Theaterbienen an der Theaterkasse erstehen.

Anmeldungen sind vorab unter theaterpaedagogik@theaterbremen.de und am 26. Juni direkt vor Ort möglich.