Rund ums Islandpferd

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Reitunterricht auf Islandpferden Auf der Hohen Heide, 28357 Bremen

Fünf Tage voller Hufgeklapper, Mähnenstriegeln und Tölt: In den Herbstferien öffnet die Island-Reitschule in Borgfeld ihre Hoftore für alle kleinen Pferdefans. Von Montag bis Freitag tauchen jeweils sechs bis acht Kinder tief in den Reiterhof-Alltag ein.

Dann steht jeden Tag der artgerechte Umgang mit den gutmütigen Pferden im Mittelpunkt. Neben den Reiteinheiten lernen die Nachwuchsreiter:innen alles über Pflege, Fütterung und die Besonderheiten der freundlichen Isländer. Gemeinsame Hofaktivitäten runden die Kurstage ab.

Die Teilnahme kostet 360 Euro pro Woche nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.

Info

Reitunterricht auf Islandpferden Auf der Hohen Heide, 28357 Bremen
Ferienbetreuung, Herbstferien, Sport & Bewegung