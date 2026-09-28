Rund ums Islandpferd

Fünf Tage voller Hufgeklapper, Mähnenstriegeln und Tölt: In den Herbstferien öffnet die Island-Reitschule in Borgfeld ihre Hoftore für alle kleinen Pferdefans. Von Montag bis Freitag tauchen jeweils sechs bis acht Kinder tief in den Reiterhof-Alltag ein.

Dann steht jeden Tag der artgerechte Umgang mit den gutmütigen Pferden im Mittelpunkt. Neben den Reiteinheiten lernen die Nachwuchsreiter:innen alles über Pflege, Fütterung und die Besonderheiten der freundlichen Isländer. Gemeinsame Hofaktivitäten runden die Kurstage ab.

Die Teilnahme kostet 360 Euro pro Woche nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.