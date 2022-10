Saša Stanišić: Erzählte Identität

× Erweitern © Katja Sämann/Luchterhand Literaturverlag Saša Stanišić

Nur zwei Tage nach der Bekanntgabe, dass Saša Stanišić in Bremen eine Lesung und ein Gespräch für Schulklassen über seinen Roman „Herkunft“ anbietet, war der Termin im Brauhaus hoffnungslos überbucht.

Damit noch mehr Schüleri:nnen den 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Autoren treffen können, gibt es jetzt einen zusätzlichen Termin im Theater am Goetheplatz.

„Niemals aufhören, Geschichten zu erzählen.“

Saša Stanišić kam 1978 im damaligen Bosnien-Herzegowina zur Welt und floh 1992 aus dem Bürgerkrieg nach Deutschland. 2006 erschien sein Debütroman „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, gefolgt von „Vor dem Fest“ (2014) über die letzten nicht globalisierten Deutschen in der Uckermark und dem Erzählband „Fallensteller“ (2016), allesamt preisgekrönt. Zuletzt veröffentlichte er zwei Kinderbücher.

In der Reihe „Erzählte Identität“ lesen in den kommenden Wochen und Monaten neben Saša Stanišić außerdem Olga Grjasnowa und Melinda Nadj Abonji aus ihren Romanen und diskutieren diese mit Bremer Schüler:innen. Der Eintritt für Bremer Schulen ist frei. Die Anmeldung erfolgt an schulen@theaterbremen.de.