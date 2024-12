Säbelzahnkatze entdeckt

Bei der spannenden Familienführung durch die Sonderausstellung "Säbelzahnkatzen" erfahren die Besucher:innen mehr über einen spektakulären Fund aus dem Jahr 2012, der belegt, dass Mensch und Raubkatze zeitgleich in Niedersachsen lebten. Was wissen wir über Säbelzahnkatzen? Wie lebten sie in der Eiszeit und sind sie mit den heutigen Katzen verwandt? Antworten auf diese Fragen und Wissenswertes werden auf spielerische Art vermittelt.

Die Kosten inklusive Museumseintritt betragen für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 10 Euro.