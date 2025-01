Säbelzahnkatze und Mensch

Bei Ausgrabungen in Schöningen entdeckten Archäologen im Jahr 2012 einen rund 300.000 Jahre alten Zahn. Zuvor wurden bereits Speere in der Gegend rund um den ehemaligen See gefunden. Damit ist belegt, dass sich die Wege des frühen Menschen und der europäischen Säbelzahnkatzen in Niedersachsen kreuzten.

Im Rahmen der Sonderausstellung "Säbelzahnkatzen" bietet das Museum einen Workshop für Kinder ab 8 Jahren an. Sie begeben sich auf eine Reise in die Altsteinzeit und stellen selbst Steinwerkzeuge her.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0441-40570300.