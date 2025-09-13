Säbelzahnkatze und Mensch

bis

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Im Workshop entdecken Kinder ab 7 Jahren die Sonderausstellung "Säbelzahnkatzen". Die Säbelzahnkatze ist eine Raubkatze, die schon vor langer Zeit ausgestorben ist. Sie lernen die ausgestorbene Raubkatze näher kennen und finden heraus, ob Mensch und Säbelzahnkatze sich begegnet sind.

Die Teilnahme kostet 7,50 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0441-40570300.

Info

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
Dies & Das, Workshops
bis
Google Kalender - Säbelzahnkatze und Mensch - 2025-09-13 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Säbelzahnkatze und Mensch - 2025-09-13 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Säbelzahnkatze und Mensch - 2025-09-13 11:00:00 Outlook iCalendar - Säbelzahnkatze und Mensch - 2025-09-13 11:00:00 ical