Säbelzahnkatze und Mensch
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
© Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg/H. Reinert
europäische Säbelzahnkatze
Im Workshop entdecken Kinder ab 7 Jahren die Sonderausstellung "Säbelzahnkatzen". Die Säbelzahnkatze ist eine Raubkatze, die schon vor langer Zeit ausgestorben ist. Sie lernen die ausgestorbene Raubkatze näher kennen und finden heraus, ob Mensch und Säbelzahnkatze sich begegnet sind.
Die Teilnahme kostet 7,50 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0441-40570300.
