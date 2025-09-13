Säbelzahnkatze und Mensch

× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg/H. Reinert europäische Säbelzahnkatze

Im Workshop entdecken Kinder ab 7 Jahren die Sonderausstellung "Säbelzahnkatzen". Die Säbelzahnkatze ist eine Raubkatze, die schon vor langer Zeit ausgestorben ist. Sie lernen die ausgestorbene Raubkatze näher kennen und finden heraus, ob Mensch und Säbelzahnkatze sich begegnet sind.

Die Teilnahme kostet 7,50 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0441-40570300.