Sail 2020 Bremerhaven

Sail Bremerhaven ist längst eine internationale Institution geworden in einer Stadt und Region, die der segelnden Schifffahrt traditionell und historisch eng verbunden ist. Sie ist vor allem deshalb auch Ausdruck der Identität der größten Stadt an der deutschen Nordseeküste, die seit über 180 Jahren vom Schiffbau, der Schifffahrt und der Hafenwirtschaft lebt. Die Erforschung der Meere und der Pole unserer Erde, die Forschung in der deutschen und europäischen Schifffahrtsgeschichte oder die authentische Bewahrung von kulturellem maritimem Erbe gehören deshalb auch heute zu den großen Aufgaben der Stadt. Unter anderem werden drei prächtige Neuzugänge aus Norwegen, Spanien und England erwartet.