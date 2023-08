Saisonabschluss in der Mühle

Mühlen haben von jeher die Fantasie angeregt. Wenn die Mühle in Aktion ist, so ist in ihrem Inneren das geheimnisvolle Rumpeln der Antriebswellen, des Wasserrades und der Mahlgänge zu hören. Viele Märchen und Sagen ranken sich um die Mühle, der Müller erklärt den Weg vom Korn zum Brot und währenddessen treibt das Mühlrad die eindrucksvolle Mühlentechnik an. Bastelaktionen, Filzen, Spiele kreieren und künstlerische Auftritte runden das Programm ab.

Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 3 Euro.