In Stellmachereien wurden nicht nur Wagen und Räder hergestellt, sondern auch Holzspielzeuge wie Schaukelpferd oder Rodelschlitten zum Nebenerwerb. Auf einem kleinen Markt bieten heute ausgewählte Handwerkerïnnen und Ausstellerïnnen diverse Holzspielzeuge an. Das alte Handwerk wird in der Museumsstellmacherei vorgeführt und auf die Kinder wartet ein Mitmach-Programm.