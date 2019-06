Saisonale Weserfähre

Vom 28.4. bis zum 3.10.2019 pendelt die Weserfähre Bremen zwischen den Anlegern Pier2/Waterfront, Lankenauer Höft und Molenturm und verbindet an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 19 Uhr die Stadtteile über den Fluss. Das Golden City im Lankenauer Höft wird mit dem Gute Laune Team RamonaRamonRammé wieder mit guter Unterhaltung und den schönsten Sonnenuntergängen der Stadt um Aufmerksamkeit buhlen. Ausgeweitete Fährzeiten von 11 bis 24 Uhr wird es daher an ausgewählten Samstagen passend zu den Lokalrunden im Lankenauer Höft geben (15.6./6.7./27.7./31.8.). Die Fähre fährt am Samstag, den 29.6. anlässlich des Festivals Gröpelinger Sommer (29.-30.6.2019) ebenfalls bis 24 Uhr und bietet so auch den Pusdorfern die Möglichkeit, mit der Freizeitfähre am späten Abend überzusetzen.

Zum ersten 360-Grad-Heimatliebe Festival am Lankenauer Höft (16.-18.8.2019) fährt die Weserfähre an zwei Tagen bis Mitternacht (Freitag ab 16 Uhr). An diesem Wochenende findet darüber hinaus der Überseetörn in der Überseestadt (17.-18.8.) und das Mikrofestival Europa Zentral im Liegnitz-Quartier in Gröpelingen (17.8.) statt.