Saisonauftakt: Museums-Eisenbahn und Kaffkieker

Am Pfingstsonntag und -montag bringt Deutschlands erste Museumseisenbahn die Fahrgäste auf einer 9 Kilometer langen Streckführung nach Asendorf. Die dampfbetriebene Schmalspurbahn mit 1000 mm Spurweite ist seit 1966 im Betrieb.

Außerdem fährt der Kaffkieker den Museumsbahnhof Bruchhausen-Vilsen zum Saisonauftakt an. Mit dem Kaffkieker, ein historischer Triebwagen aus den 70er Jahren, können die Fahrgäste die Sehenswürdigkeiten in der Region zwischen Eystrup und Syke entdecken. Die Fahrten mit dem Zug erschließen auch autofreie und gut befahrbare Radwege. Wie wäre es mit einem Stück Weserradweg oder einer Achtertour von Eystrup nach Bruchhausen-Vilsen? Die Tickets und der Fahrplan für den Kaffkieker gibt es auf kaffkieker.de.

Um an der Fahrt mit Museumseisenbahn teilnehmen zu können, wird eine Registrierung per Formular benötigt, das auf der Webseite der Musemseisenbahn heruntergeladen werden kann. Das ausgefüllte Formular sowie die Tickets bringen die Fahrgäste am Fahrtag mit. Die Tickets sind in den Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen, über den Webshop der Museumseisenbahn, über nordwest-ticket.de und telefonisch unter 0421-363636 erhältlich.

Während der Fahrt muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der von den Fahrgästen mitzubringen ist. Beim Einstieg und der Platzwahl müssen alle Fahrgäste den Sicherheitsabstand einhalten. Aufgrund der Pandemie-Vorsorge ist es jedoch erforderlich, für alle mitfahrenden Kinder von 0 bis 14 Jahren eine Platzkarte für Kinder unter 6 Jahren zu buchen, da die Züge platzkartenpflichtig sind. Fahrgäste ab 14 Jahren benötigen zudem den Nachweis einer vollständigen Impfung oder eines anerkannten negativen COVID19 Tests aus einem Testcentrum, der maximal 24 Stunden alt ist.