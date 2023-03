Saisonstart am Weserstrand

× Erweitern © Lankenauer Höft Lankenauer Höft

Der Beachclub startet mit Familientagen inklusive Hüpfburg, Kinderschminken und weiteren Angeboten in seine Saison 2023.

Während die Kids im Sand buddeln, lassen es sich die Erwachsenen in Liegestühlen und Lounge-Möbeln gut gehen. Für das leibliche Wohl sorgt ein vielseitiges Angebot an Getränken und Speisen, darunter auch eine große Auswahl an veganen Gerichten.

Für Abwechslung sorgt ein buntes Veranstaltungsprogramm. Neben Familientagen, Partys und Livemusik wird auch die „After Work“-Reihe ab dem 13.4.23 einmal monatlich fortgesetzt.

Eine Open Stage freut sich auf Bremer Künstler:innen, die sich über moin@lankenauerhoeft.de melden können. Wer eine private Feier am Sommerstrand ausrichten möchte, kann eine der beliebten Strandlounges anmieten.

Der Strand am Lankenauer Höft hat montags bis freitags ab 12 sowie sonnabends, sonntags und feiertags ab 10 Uhr geöffnet. Die Endzeiten richten sich nach dem aktuellen Wetter; geschlossen wird aber nicht vor Sonnenuntergang.