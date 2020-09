Die Museums-Eisenbahn geht in die Verlängerung

× Erweitern © DEV Museums-Eisenbahn Bruchausen-Vilsen

Viele Menschen haben die Museums-Eisenbahn in den letzten Wochen, trotz COVID-19, besucht. Sie haben eine kleine Auszeit vom Alltag genommen und eine Zeitreise zu den Anfängen der Kleinbahnzeit vor 120 Jahren gemacht. Für diese Treue in der schweren Zeit möchte sich der Deutsche Eisenbahn-Verein mit einer Saisonverlängerung bedanken. Während der Herbstferienzeit wird nun zusätzlich die Möglichkeit geboten die historischen Züge an den Wochenenden bis einschließlich den 25. Oktober 2020 zu nutzen. Sollte der Herbst schon etwas ungemütlich sein, werden die Züge beheizt sein.

Es geht durch das herbstliche Vilser Holz, vorbei an den abgeernteten Feldern entlang dem weiteren Verlauf der Bahnstrecke.

Um an der Fahrt mit Museums-Eisenbahn teilnehmen zu können, wird eine Registrierung per Formular benötigt, das auf der Webseite der Musemseisenbahn heruntergeladen werden kann. Das ausgefüllte Formular sowie die Tickets bringen die Fahrgäste am Fahrtag mit. Die Tickets sind in den Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen, über den Webshop der Museumseisenbahn, über nordwest-ticket.de und telefonisch unter 0421-363636 erhältlich.

Deutschlands erste Museums-Eisenbahn ist seit 1966 im Betrieb. Die dampfbetriebene Schmalspurbahn mit 1000 mm Spurweite verkehrt zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf in Niedersachsen, rund 35 Kilometer südlich von Bremen.