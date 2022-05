× Erweitern © Norbert A. Müller Bremer Karneval, Sambakarneval im Sommer

Zum ersten Mal mitten im Sommer, führt der 37. Bremer Samba- und Maskenkarneval die Menschen "Vom Schatten ins Licht". An zwei Tagen und Abenden wird die Welt in den Wallanlagen vor und hinter der Kunsthalle aus den Angeln gehoben und bei Stelzenkunst, Maskenspielereien und Sambarhythmen in ein Spektakel aus Farben, Musik und Tanz getaucht.

Dafür versammeln sich Akrobat:innen, Tänzer:innen, Weltmusik-DJs und weitere Künstler:innen aus ganz Deutschland in Bremen, und laden ihr Publikum mit schillernden Kostümen und faszinierendem Spiel zum Staunen, Mitmachen, Genießen und Träumen ein.

Alles wie immer umsonst und unter freiem Himmel, Fr 18 - 22, Sa 14 - 22 Uhr.