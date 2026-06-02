Samenbomben

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Zoo am Meer H.-H.-Meier-Str. 7, 27568 Bremerhaven

Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene lassen die Natur mit selbst hergestellten Samenbomben erblühen. Das gemeinsame Mischen und Formen bringt nicht nur Spaß, sondern hinterlässt auch einen nachhaltigen Eindruck in der Natur.

Die Teilnahme ist kostenfrei, der Eintritt kostet 9,50 Euro für Kinder und 14 Euro für Erwachsene. Eine Anmeldung wird nicht benötigt. Treffpunkt ist am Spielplatz. 

Info

Zoo am Meer Bremerhaven
Zoo am Meer H.-H.-Meier-Str. 7, 27568 Bremerhaven
Kreatives, Sommerferien, Workshops
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