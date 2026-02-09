Samoanischer Kakao

× Erweitern © Klimahaus Bremerhaven Kakaobohnen auf Samoa, Klimahaus

In diesem besonderen Ferienworkshop bereiten Kinder und Eltern gemeinsam samoanischen Kakao zu – live vom Samen bis zum fertigen Getränk, das auf Samoa „Koko“ genannt wird.

In lockerer Atmosphäre begleitet von heiterer samoanischer Musik zeigt das Ehepaar Leutu Jaschke-Fania und Lewis Fania, wie mehrere Arbeitsschritte zur Zubereitung gehören. Außerdem teilen sie spannende Einblicke in den Kakaoanbau auf Samoa und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Insel.

Je nach Stimmung endet der Workshop mit einer gemeinsamen Tanzsession zu samoanischer Musik.

Kosten: Erwachsene 10 €, Kinder 7 €; Anmeldeschluss: 19. März auf der Veranstaltungswebseite.