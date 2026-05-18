Zum ersten Mal feiert der Magic Park das Sandland-Festival – ein fröhliches Sommerfest für Kinder und Familien. An zwei Tagen voller Spiel, Kreativität und guter Laune erwarten die Besucher:innen ein Sandburgen-Wettbewerb, Live-Konzerte, Urlaubsfeeling und viele Aktionen zum Mitmachen.

Für die kostenfreie Teilnahme am Wettbewerb ist eine Anmeldung über den Ticket-Shop erforderlich.

Das Event findet zu den normalen Öffnungszeiten des Parks statt. Für die Teilnahme fällt der reguläre Eintritt in den Park für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahre von jew. 22,50 Euro an. Weitere Informationen befinden sich auf der Webseite des Veranstalters.