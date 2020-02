Sandmalerei-Show: Die schönsten Märchen

Die besondere Kunst der Sandmalerei, bei der vor den Augen der Zuschauerïnnen Bilder entstehen, sich verändern und wieder vergehen, zieht jeden in ihren Bann. Am Familiensonntag entstehen lebendige Bildergeschichten von "Hänsel und Gretel", "Aschenputtel", "Frau Holle" und vielen anderen, die auf Großleinwand übertragen werden.

Die bei der Sandanimation dargestellten Motive fließen ineinander, eines kreiert sich aus dem anderen, so dass durch Pusten und Wischen sich eine immer wieder neue, überraschende Szenerie entwickelt.

Wer sich von der einzigartigen "Sandmalerei-Show" verzaubern lassen möchte und in die magische Bilderwelt eintauchen mag, sichert sich am besten noch heute eine Eintrittskarte in der Kulturinformation im Schlossgarten 4, 27472 Cuxhaven, 04721-62213 (geöffnet Mo-Fr 9-13 Uhr, Di-Fr 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr), online unter cuxhaven.de/tickets oder am Veranstaltungstag ab 15 Uhr direkt im Stadttheater (04721-35656).