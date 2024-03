Santi Jordi

× Erweitern © Barbara Palavecino Basteln, Instituto Cervantes

Anlässlich des weltweiten Lesefestivals sind Kinder zwischen 5 und 10 Jahren zum originellen Workshop eingeladen, in dem sie verschiedene Bastelarbeiten zur Legende eines Ritters aus dem Mittelalter anfertigen.

Gonzalo Rojas hat in Katalonien einem Volksfest, das Büchern und Rosen gewidmet ist, seinen Namen gegeben. Die Teilnehmer:innen stellen mit Pappe, Vinylkleber, Krepppapier und Acrylfarben Rosen, Drachen und Prinzessinnen her. Unterstützung bekommen sie dabei von Bárbara Palavecino vom Instituto Cervantes. Die ausgebildete Grundschullehrerin freute sich auf Anmeldungen per Mail an kristin.schneider@cervantes.es.

Alle Interessierten sind außerdem eingeladen, die Bibliothek Gonzalo Rojas beim Instituto Cervantes zu besuchen, sich eine Rose abzuholen und von einem Rabatt bei der Ausstellung von Bibliotheksausweisen zu profitieren.

Der Workshop findet in der Krimibibliothek im 2. OG statt. Der Eintritt ist frei.