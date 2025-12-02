Sara und der Drache

Der elfjährige Mortimer hat es nicht leicht an seiner Schule. Als Nerd ist er sowieso ein Außenseiter und dann noch der Sohn des Schulleiters zu sein, macht das Ganze noch schlimmer.

Auch seine YouTube-Videos, von denen er sich ein paar Likes bei seinen Mitschüler:innen erhofft, kommen selten gut an. Als sein Vater Mortimer bittet, sich in den Weihnachtsferien um die Goldfische des Nachbarn zu kümmern, macht er das gerne. In dem vermeintlich leeren Haus trifft er überraschend auf die gleichaltrige Sara. Sie ist obdachlos und schleicht sich nachts in Häuser, um einen warmen Schlafplatz und vielleicht noch etwas zu Essen zu finden. Im ersten Moment will Mortimer die Polizei rufen. Doch Sara weiht ihn in ein Geheimnis ein...

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

N/NL/CS 2021, Regie: Katarina Launing, mit Isha Zainab Khan, Iver Aunbu Sandemose, 78 Min., FSK 6, empfohlen ab 8 Jahren