In Kooperation mit der Naturfreundejugend e.V. gehen Ferienkinder ab 10 Jahren mit dem Kajak paddeln. Der Treffpunkt ist um 10:15 am Sasu und um 11 Uhr am Bootsanleger.

Wer am kostenlosen Angebot teilnehmen möchte, meldet sich bitte mit der Angabe über die Schwimmfähigkeit telefonisch, per E-Mail oder im Büro an.