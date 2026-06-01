× Erweitern © Hannes Voigts/Klimahaus Bremerhaven Schach um die Welt

Lust auf eine Schachpartie zwischen Wüste, Tiefsee und Alpen? Wer Schach bisher nur am heimischen Wohnzimmertisch gespielt hat, kann jetzt ganz besondere Partien erleben: Gemeinsam mit der Schachabteilung von SV Werder Bremen verwandelt das Klimahaus seine Erlebnisreise entlang des achten Längengrads in ein außergewöhnliches Spielfeld.

An acht Schachbrettern, verteilt zwischen den Stationen der Ausstellung warten erfahrene Spieler:innen auf Herausforderer:innen jeden Alters. Mit dabei sind mehrere Schachprofis, darunter die Damen-Großmeisterin Vera Jürgens sowie die Internationalen Meister Collin Colbow und David Lobhanidze.

Neben freien Partien gibt es Schnellschach, Einsteigerkurse für Neugierige, eine spannende Simultanvorstellung mit mehreren Gegnern gleichzeitig sowie Blindschach, bei dem der Profi ohne Blick auf das Brett spielt. Wer lieber gegen den Computer antritt, kann sich außerdem an kniffligen Online-Schachaufgaben versuchen.

Auch wer die Regeln noch nicht kennt, kann mitmachen. Die einstündigen Einsteigerkurse ab 11 und 14 Uhr bieten einen unkomplizierten Einstieg in das „königliche Spiel“.

Die Teilnahme ist im regulären Eintrittspreis enthalten, eine Anmeldung nicht nötig.