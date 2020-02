Schätze der Erde: Steine und Mineralien

Nicht nur der gewöhnliche Kieselstein, auch Edelsteine und Kristalle, Feuersteine in ihren vielen Farben und echtes Steinwerkzeug aus der Steinzeit sowie Fossilien gibt es heute in der ULE zum Bestaunen und Anfassen. Wie sind Steine und Kristalle entstanden? Was ist alles im Stein drin? Woran erkenne man die Gesteinsarten? Kinder ab 6 Jahren begeben sich auf Reisen in uralte Zeiten und in den Kern der Erde, um dies zu erforschen. Sie werden die Entstehung von Sandstein nachmachen und füllen dafür verschieden farbige Sande in ein Glas. Die auf diese Weise entstandenen "Sandbilder" dürfen gerne mitgenommen werden. Wer möchte, kann an einem Experiment, wie Kristalle entstehen, teilnehmen.

Bitte zwei große, saubere Gläser (Weißglas ohne Etikett) mit Schraubverschluss und ggf. Lieblingssteine von zu Hause mitbringen.

Kosten: 5 Euro

Eine Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail.