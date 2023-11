Malen, zeichnen und mehr

× Erweitern Foto: Atelier für Gestaltung Swimmy – Kunstkurse für Kinder, Atelier für Gestaltung Swimmy – Kunstkurse für Kinder

Im Zeugnisferienworkshop der Kunstpädagogin Antje Siemer wählen die Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 13 Jahren ihre individuellen Themen aus und lernen unterschiedliche Techniken kennen. Sie tauchen in die weite Welt der Farben und Formen ein, entdecken, probieren aus und gestalten so Bilder und Objekte, die an ihrer Lebenswirklichkeit orientiert sind.

Die Anmeldung erfolgt per Mail.