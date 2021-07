× Erweitern © Radio Bremen Schau in meine Welt: Samaneh und ihre Schwester

Sechs Mädchen und Jungen erzählen in der sechsteiligen Dokureihe von ihren Erlebnissen, Glücksmomenten und Ängsten. Darunter auch die 14-jährige Samaneh aus Bremen.

Zusammen mit ihren Eltern und vier Geschwistern ist sie vor sechs Jahren nach Deutschland geflüchtet. Inzwischen hat sie sich in Bremen gut eingelebt. Im Lockdown war sie mit ihren jüngeren Geschwistern viel zu Hause, in einem Hochhaus in Bremen. „Wir haben viel gestritten, wir haben viel gelacht“, sagt sie. Jetzt wird es aber Zeit, dass sie endlich wieder raus kann mit ihren Freundinnen.

„Schau in meine Welt – Mein Sommer!“ begleitet Samaneh auch in die Schule. Nach den ersten Lockerungen macht sie mit ihrer Klasse einen Ausflug – der erste gemeinsame Ausflug nach langer Zeit. Außerdem kann Samaneh endlich ihre Oma Carola wiedersehen. Sie ist zwar nicht ihre „richtige“ Oma, aber Carola hat Samaneh und ihrer Familie beim Start in Deutschland bei vielen Dingen geholfen.