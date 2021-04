Schau in meine Welt

Kinder aus Argentinien, Kroatien und Deutschland erzählen in den neuen Folgen der Reihe von ihrer Liebe zur Musik, über das Leben als Zirkuskind und ihr Engagement nach einer Naturkatastrophe.

Die Folge „Mika und die Liebe zu den Beatles“, die am 18. April gesendet wird, dreht sich um einen neunjährigen Jungen aus Hamburg, der ein absoluter Beatles-Fan ist. Musik-Charts interessieren Mika nicht, dafür kann er, auch wenn er nicht alle englischen Texte versteht, viele Songs der Beatles auswendig singen und mit seinem Klavier begleiten. Sein großer Wunsch ist es, ein Video im Hamburger Studio Granny’s House zu drehen, um dort zu zeigen, was er draufhat und vor allem, Paul McCartney eine persönliche Grußbotschaft zu schicken.

Am Sonntag darauf sendet der KiKA die Folge „Shakiras Zirkuswelt steht Kopf“. Die elfjährige Shakira ist nämlich das erste Mal, seit sie sich erinnern kann, länger an einem Ort - wenn auch ungewollt. Der Familienzirkus sitzt seit dem letzten Sommer in Brandenburg fest. Shakira vermisst das Reisen und die Auftritte in der Manege, ihr gefällt aber auch die Vorstellung, an einem Ort zu leben und wie andere Kinder zur Schule zu gehen und Freundschaften mit Gleichaltrigen zu schließen.