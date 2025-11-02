Schaurig ist's, übers Moor zu gehen

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Warum gibt es so viele Gruselgeschichten aus dem Moor? Gibt es hier wirklich Irrlichter und kann man ernsthaft versinken? Fest steht, das Leben hier war für die Menschen immer sehr hart, aber warum? Im Halloween-Workshop entdecken die 6- bis 10-jährigen Teilnehmenden ein Hünengrab - haben es wirklich Riesen gebaut? Am Ende des Programms basteln sie einen Talisman, um an Halloween erfolgreich die alte Moorhexe zu verscheuchen.

Das Mitmachen kostet 7,50 Euro nach telefonischer Anmeldung.

Info

0441-40570300
