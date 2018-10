Das eigene Weihnachtshörspiel

× Erweitern TASK Schauspielschule Bremen Schauspiel-ABC für Einsteiger

Wenn das nicht das perfekte Geschenk ist: Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren entwickeln in der Schauspielschule ihr eigenes Hörspiel und nehmen es anschließend professionell im Tonstudio auf.

Die Teilnehmer erfinden mit Spaß und Fantasie ihre eigene kleine Weihnachtsgeschichte, die sie am zweiten Workshop-Tag wie ein Profi am Mikrofon einsprechen und spielen. Die Aufnahme bekommen die Teilnehmer pünktlich zu Weihnachten zum Verschenken oder Selberhören als Link zugesendet.

Die Schauspielschule TASK für Kinder und Jugendliche mit Standorten in ganz Deutschland bietet regelmäßige Kurse sowie intensive Wochenendworkshops für alle Altersgruppen an. Wer gerne auf der Bühne oder vor der Kamera stehen und in verschiedene Rollen schlüpfen möchte, kann sein Potential hier entdecken. Mit den Dozenten, allesamt erfahrene Profis, entdecken die Schauspielschüler, was in ihnen steckt und entfalten ihr Talent.

Mit dem Unterrichtskonzept sollen Selbstbewusstsein und Teamplay, Toleranz und Persönlichkeit, Konzentration und Wahrnehmung gefördert werden, wobei Kreativität und Spielfreude frei von Leistungsdruck und "richtig" oder "falsch" die Eckpfeiler des Unterrichts sind.

Der Workshop "Weihnachtshörspiel" dauert 2 Tage à 4 Stunden, Samstag, 24. und Sonntag, 25. November, jeweils von 11-15 Uhr. Die Kosten betragen 85 Euro und die Teilnahme wird angemeldet unter 040-38 61 54 66 oder per E-Mail an: info@kinderschauspielschule.de