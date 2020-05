× Erweitern © Stephan Walzl Schauspiel an der Strippe

Solange das Staatstheater seinen Zuschauerïnnen nicht von Zuschauerraum zu Bühne und andersherum begegnen kann, will das Schauspiel-Ensemble des Oldenburgischen Staatstheaters auf anderem Weg mit den Menschen in Kontakt bleiben. Daher läuft ab dem 13. Mai immer mittwochs bis auf Weiteres das Format "Schauspiel an der Strippe".

Mitglieder des Schauspielensembles sind telefonisch zu bestimmten Uhrzeiten zu erreichen, und lesen Texte, die sie gerade proben, die ihnen gefallen, auf Wunsch - oder unterhalten sich auch einfach nur mit den Anruferïnnen über die letzten Wochen. Sie versuchen, die Anrufe auf ca. 15 Minuten zu begrenzen, damit möglichst viele Anruferïnnen die Chance haben, durchzukommen.

Die Hotline ist zu den angegebenen Zeiten zu erreichen unter: 0441-2225144

Das Programm für den 13. Mai sieht aus wie folgt:

10:45 - 12:15 Uhr: Schauspieler Thomas Lichtenstein stellt den Anruferïnnen frei, ob sie sich eine kurze Geschichte bzw. ein Gedicht vortragen lassen oder lieber klönen möchten.

12:30 - 14 Uhr: Die Teilnehmenden sprechen mit Schauspielerin Nientje Schwabe über die letzten Wochen - was die Corona-Krise für sie oder auch das Theater bedeutet.

14:15 - 15:45 Uhr: Mit Schauspielerin Caroline Nagel erleben sie die Schönheit und die unbändige Lust auf Leben in italienischen Kurzgeschichten, Erzählungen und Lebensweisheiten.

16-17 Uhr: Schauspielerin Franziska Werner liest eine Kolumne von Max Goldt.

17:15-18:45 Uhr: Schließlich haben die Anruferïnnen die Möglichkeit gemeinsam mit Schauspielerin Katharina Shakina zu singen oder sie spricht mit ihnen über das Theater in und nach der Corona-Krise.