Schauspiel und Drehbuch

Zusammen mit der TASK Schauspielschule Bremen werden Kids ab 10 Jahren zu Schauspieler*innen und Drehbuchautor*innen und produzieren ihren eigenen Kurzfilm: Im zweitägigen Workshop am 11. und 12. August im Schlachthof an der Bürgerweide entwickeln sie eigene Szenen und die dazugehörigen Charaktere und dann geht‘s auch schon ab vor die Kamera. Unterschiedliche Kameraeinstellungen und ihre Wirkung, erste Erfahrungen an einem richtigen Filmset und Schnitttechniken gehören zum Programm.

Die Teilnahme für je 6 Stunden an zwei Tagen kostet inklusive Download-Link zum fertigen Kurzfilm 145 Euro und kann unter 0421-2444360 und an bremen@kinderschauspielschule.de angemeldet werden.