Schiffchen ahoi
bis
Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
×
© Museumsdorf Hösseringen
Schiffchen ahoi
Aus Korken, einem Stück Borkenrinde, Ästen und Stoff oder Blättern entstehen in rund 30 Minuten kleine Schiffchen, die die Kinder ab 4 Jahren in erwachsener Begleitung anschließend im Wasser auf ihre Schwimmtauglichkeit testen können.
Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung per Mail, telefonisch oder vor Ort.
Info
Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
Dies & Das, Kreatives, Sommerferien, Workshops