Schiffchen ahoi

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Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg

Aus Korken, einem Stück Borkenrinde, Ästen und Stoff oder Blättern entstehen in rund 30 Minuten kleine Schiffchen, die die Kinder ab 4 Jahren in erwachsener Begleitung anschließend im Wasser auf ihre Schwimmtauglichkeit testen können.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung per Mail, telefonisch oder vor Ort. 

Info

Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
Dies & Das, Kreatives, Sommerferien, Workshops
05826-1774
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