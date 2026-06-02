× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Schiffchen ahoi

Aus Korken, einem Stück Borkenrinde, Ästen und Stoff oder Blättern entstehen in rund 30 Minuten kleine Schiffchen, die die Kinder ab 4 Jahren in erwachsener Begleitung anschließend im Wasser auf ihre Schwimmtauglichkeit testen können.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung per Mail, telefonisch oder vor Ort.