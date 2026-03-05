Schiffsrundfahrt mit der Vegebüdel

Der MTV Nautilus startet die Saison mit seinen kostenlosen Rundfahrten auf der historischen Barkasse. Die beliebte Rundfahrt über die Lesum und Weser dauert rund 45 Minuten und ist ein Spaß für Jung und Alt.

Die Abfahrten am 3. Mai finden jeweils um 15, 16 und 17 Uhr ab Anleger bei der Signalstation statt.

Für eine Teilnahme an den Rundfahrten ist eine telefonische Anmeldung unter 0421-40890624 nötig. Es ist ein Anrufbeantworter geschaltet und es erfolgt dann ein Rückruf.

Die Fahrten sind kostenfrei.

Weitere Termine 2026

Die Crew der "Vegebüdel" bietet die beliebten Fahrten auf der Lesum an weiteren Terminen an. Die Uhrzeiten werden individuell nach der jeweiligen Tide festgelegt und nach Anmeldung kurzfristig telefonisch mitgeteilt.