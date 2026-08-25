Die Schildkröte und Shakespeare

Gibt es einen Weg, den Tod auszutricksen? Die kleine Elisa liebt ihre Großmutter Eya und deren schier grenzenlose Fantasie. Doch mit der Zeit verändert sich Eyas Verhalten immer spürbarer.

Das Monodrama erzählt in zauberhaften, märchenhaften Bildern eine tief berührende Geschichte über das Älterwerden, den Verlust und die verbindende Kraft von Liebe und Hoffnung. Der Verein Integration durch Kunst bringt dieses ausdrucksstarke Stück in ukrainischer Sprache für Publikum ab 6 Jahren auf die Bühne. Getragen von der Schauspielerin Yuliia Lohvynenko, feinfühliger Regie und der Musik von Alexej Vostrikov entsteht ein Bühnenerlebnis, das zeigt: Echtes Mitgefühl und Zusammenhalt reichen weit über Sprachgrenzen hinaus.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.