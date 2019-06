Schippertage

Traditionelle Wattenmeer-Segelschiffe aus Deutschland und den Niederlanden nehmen zum dritten Mal Kurs auf Bremerhaven. Aaken, Bojer, Ewer, Galioten, Kuffen und Tjalken gehörten bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu den wichtigsten Verkehrs- und Transportmitteln an der deutschen und niederländischen Küste. Heute bilden die einstigen Frachtkähne mit dem flachen Kiel und dem bulligen Bug eine besondere Klasse von Traditionssegelschiffen. Eine Handvoll Plattbodenschiffe liegen ja immer in Bremerhaven, aber zu den Schippertagen kommen weitere aus Holland oder Ostfriesland hinzu. Der gemeinsame Einlauf in den Alten Hafen ist am Freitag gegen 15 Uhr.

Zusätzlich wird am Samstag und Sonntag ein passendes maritimes Programm geboten. So laden Handwerker dazu ein, ihnen beim Ausüben ihrer teils historischen Arbeiten über die Schultern zu schauen. Von der kleinen Bühne werden Shantys erklingen und beim Kaffeetrinken auf der langen Bank, können Besucher mit den Skippern in den Austausch über die Pflege und die Fahrten mit einem Plattbodenschiff in Austausch gehen.

An beiden Tagen wird für Ihr leibliches Wohl am Alten Hafen gesorgt. Die Veranstaltung fndet vom 16. bis 18. August 2019 statt. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 15 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag von 12 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr.