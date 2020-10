Schlepper: Kraftpakete in Aktion

Im Fischereimuseum gehen kleine Fans von großen Maschinen auf maritime Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt der Spezialschiffe.

So wie die Bergungsschlepper, die in Notlagen geratenen Schiffen zu Hilfe kommen. Ihre Arbeit beginnt, wenn andere lieber im sicheren Hafen bleiben. Die geographische Lage Cuxhavens, die selbst bei schlechtem Wetter auch noch ein Auslaufen in die Deutsche Bucht ermöglicht, sowie der starke Schiffsverkehr auf der Elbe haben den Cuxhavener Hafen schon um 1860 zu einer wichtigen Station für die Bergungsschlepper werden lassen.

Die Sonderausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise in die faszinierende Arbeitswelt dieser Spezialschiffe. Sie bietet einen Einblick in die komplizierte Technik und die vielfältigen Einsatzbereiche der Schleppschifffahrt. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie anspruchsvoll und gefährlich die Arbeit an Bord von Schleppern sein kann.

Der Eintritt ist im Museumspreis enthalten, Familien (2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder) zahlen 19 Euro.