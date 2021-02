Schloss Einstein – Erwachsene allein zu Haus

In der achteiligen Webserie liefern sich Frau Holopainen und Herr Hauser aus „Schloss Einstein“ einen Wettstreit. Sie wollen herausfinden, mit was sie ihre Schüler:innen am meisten begeistern können: Chemieexperimente oder Sportübungen?

Weil der Schulserver ausgefallen ist, chatten die beiden Lehrer:innen miteinander, um sich sie Zeit zu vertreiben. Da kommt ihnen die Idee für eine Challenge: Holopainen zeigt spannende Experimente mit Alltagsgegenständen und versucht damit Neugier an der Wissenschaft zu wecken. Und Hauser konzentriert sich auf Sport, um seine Schüler:innen davon zu überzeugen, dass ein wenig Bewegung auch außerhalb des Unterrichts gut tut. Mit viel Charme entsteht ein Wettstreit, der auch Kinder zuhause zum Mitmachen motivieren soll.

Wer die besseren Lehrvideos produzieren kann, ist ab sofort auf kika.de unter KiKA-Besser.Wissen zu sehen. Von Montag bis Donnerstag steht täglich eine neue Folge zum Abruf bereit.