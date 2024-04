Schloss-Urlaub an der Ostsee

Der Martinsclub Bremen bietet vom 26. Juli bis zum 2. August eine inklusive Jugendfahrt an die Ostsee für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren an. Ziel der Reise ist der Ort Noer in Schleswig-Holstein. Hier bezieht die Gruppe ihr Quartier in einem ehemaligen Schloss, das zu einem Jugendgästehaus umgebaut wurde.

Während des Aufenthaltes werden zahlreiche Freizeitaktivitäten organisiert: Am nahegelegenen Strand können die Teilnehmenden im Meer baden und Sandburgen bauen, zudem stehen Ausflüge nach Eckernförde sowie in einen Tierpark auf dem Programm. In der Unterkunft besteht die Möglichkeit, bei Tischtennis, Billard, Volleyball, Tischkicker, Disc-Golf und weiteren Angeboten eine ausgelassene Zeit unter Gleichaltrigen zu verbringen.

Die Fahrt wird von pädagogischen Fachkräften begleitet. Bei einer 1:3 Betreuung belaufen sich die Kosten für Unterkunft und Vollpension auf 938 Euro, mit einer 1:1-Betreuung fallen 1.999 Euro an. Weitere Informationen erteilt der Martinsclub per E-Mail unter reisen@martinsclub.de sowie telefonisch unter der Nummer 0421-53747 -53 oder -50. Wer teilnehmen möchte, kann sich online unter martinsclub.de/jugendreise anmelden.