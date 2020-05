× Erweitern Foto: HafenRevueTheater Der Schlüssel zum Glück

Im musikalischen Familientheater entdecken Jonas und Lilli zwischen Gerümpel und verstaubtem Trödel eine phantastische Welt und finden den Weg zu Freundschaft und Glück.

Das HafenRevueTheater zeigt im Rahmen des Open Air Incar-Kulturfestivals "AutoLustSpiel" sein Familienstück in Form eines Autokinos, das Kinder von 4 bis 12 Jahren zum Nachdenken und Mitsingen anregt. Auf der Suche nach dem Glück wühlen sich die zwei Freunde auf dem Dachboden durchs Gerümpel und landen in einer phantastischen Welt.

Bei den Kinderstücken, die 45 bis 60 min dauern, dürfen maximal 2 Erwachsene plus 2 Kinder im Auto sitzen. Wer kein Auto hat: es gibt eine Kooperation mit Cambio - da kann man sich vor Ort in Autos einbuchen.

Es wird darum gebeten, die Autos nicht zu verlassen. Im Notfall kann mit Mundschutz ein WC im HafenRummel besucht werden unter Einhaltung der Abstandsregeln und einzelnem Zutritt.

Kurz vor der Einfahrt auf das Gelände kann jeder im Drive Thru diverse Verpflegungs-Packages dazu buchen, wie z. B. Fritz kola oder Fritz limo zitrone plus Popcorn oder Chips oder leckere alkoholfreie Cocktails von der Lemon Lounge Bremen. Damit leistet man also auch gleich nochmal einen Beitrag für die ansässigen Partner vor Ort, die leider immer noch komplett geschlossen sind. In jedem Food-Package gibt es auch eine Applauströte (Hupen ist ja nicht erlaubt) und in jedem Package ist ein Rabattgutschein für den SchwarzLichtHof und den HafenRummel.

Die Tickets sind in einer Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstelle und in Kürze auf nordwest-ticket.de erhältlich.