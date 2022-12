Schluss jetzt!

Warum kommen aus der Waschmaschine immer nur einzelne Socken heraus? Wohin verschwindet der rote, heliumgefüllte Luftballon vom Jahrmarkt, wenn er in den Himmel steigt? Wohin führt das Loch unter dem Gullideckel? Wie viele Schirme verlieren wir im Laufe des Lebens? Wenn ich meine kaputte Tasse mit dem japanischen Gold-Reparatur-Kit zusammenfüge, ist die dann noch meine Lieblingstasse? Manche Menschen gehen und kommen nie wieder. Wo gehen sie hin? Wie lange ist für immer?

Kinder haben viele Fragen. Manche scheinen einfach zu beantworten, andere überfordern die Erwachsenen, aber alle sind gleichermaßen wichtig und zielen darauf, wie die Welt, wie das Leben funktioniert.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Regisseurin Bianca Sue Henne und dem Autor Carsten Brandau sowie in Workshops mit dem JUB-Ensemble entstand ein Clownsstück, das sich an Kinder ab 5 Jahren richtet, also an Kinder im Vor- und Grundschulalter. Ausgehend von ihrer Lebenswelt, ihrem ganz eigenen Erfahrungshorizont und den Fragen, die sich ihnen aufdrängen, befasst sich das Stück mit dem Thema Tod, ohne vom Sterben zu handeln.

Eintritt: Kinder 6 Euro, Erwachsene 9, Familienkarte 22 Euro (letztere ist nur an der Theaterkasse erhältlich)

Die Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse (auch vor- und nachmittags), die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. Zudem können sie telefonisch, per E-Mail und online erworben beziehungsweise reserviert werden.