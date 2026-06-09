Schmieden

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Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg

Am Sonntag fliegen wieder die Funken in der historischen Museumsschmiede. Schmiedin Evelyn Neumann zeigt ihr Handwerk und freut sich über große und kleine Zuschauer. Kommt vorbei und erlebt alte Handwerkskunst live im Museumsdorf.

Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 7 Euro.

Info

Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
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