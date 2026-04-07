Schmuckwerkstatt

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Werk.Neu.Stadt Lahnstr. 104, 28199 Bremen

Im Rahmen von BremenPay können Kinder ab 6 Jahren in Romys Werkstatt im Flüsseviertel kreative Schmuckstücke basteln. Dabei lernen sie verschiedene nachhaltige Techniken kennen und experimentieren mit Naturmaterialien und Naturfarben. 

Info

Werk.Neu.Stadt Lahnstr. 104, 28199 Bremen
Kreatives
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