Schmuckwerkstatt 16.05.2026 14:00 bis 16:00 Werk.Neu.Stadt Lahnstr. 104, 28199 Bremen × Erweitern © Werk.Neu.Stadt Kreative Stunde Im Rahmen von BremenPay können Kinder ab 6 Jahren in Romys Werkstatt im Flüsseviertel kreative Schmuckstücke basteln. Dabei lernen sie verschiedene nachhaltige Techniken kennen und experimentieren mit Naturmaterialien und Naturfarben. Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortWerk.Neu.Stadt Lahnstr. 104, 28199 Bremen Eventrubriken Kreatives E-Mail Bitte aktivieren Sie JavaScript. Datum & Uhrzeit 16.05.2026 14:00 bis 16:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste