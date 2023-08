× Erweitern © Theater Liberi Schneekönigin - das Musical

Das erfolgreiche Ensemble vom Theater Liberi inszeniert das bekannte Märchen von Gerda und Kay als moderne Fassung mit jeder Menge Humor und ganz viel Herz als unvergessliche Liveshow für Familien.

Seit Kindheitstagen unzertrennlich, führen Gerda und Kay ein ganz normales Leben, bis eines Tages ein Wintersturm über ihrer Stadt aufzieht. Als Kay kurz darauf spurlos verschwindet, macht sich Gerda auf die Suche nach ihm. Plötzlich ist sie mittendrin in einem Abenteuer, in dem sie auf witzige Gestalten trifft, eine exzentrische Bekanntschaft macht und in die Fänge einer schrägen Bande gerät. Zum Glück ist sie nicht auf sich allein gestellt und kann auf unerwartete Hilfe zählen. Doch die Zeit wird knapp und Gerda muss all ihren Mut aufbringen, um Kay aus der eisigen Welt der Schneekönigin zu retten…

Die eindrucksvollen Choreografien und Kostüme, das besondere Musikarrangement und ein außergewöhnlichen Lichtdesign verzaubern ihr Publikum auf einer musikalischen Reise, in der die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen.

Zu den Tickets ab 28,50 Euro.