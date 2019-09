Die Schneekönigin On Ice

× Erweitern © Russian Circus on Ice Schneekönigin on Ice

Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusakrobatik, nimmt der Russian Circus On Ice das Publikum mit auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt.

Die Geschichte der Schneekönigin wurde in einfühlsamer Art in eine „On Ice“ -Show übersetzt. Artistik, Glamour, und Perfektion auf Kufen: Mit Anmut, Schönheit, Eleganz und scheinbarer Leichtigkeit sowie erstaunlicher technischer Präzision wird das Publikum in den Bann einer märchenhaften Eiswelt gezogen.

Über 300 prachtvolle Kostüme, eine einfallsreiche Regie, spektakuläre Choreografien, mitreißende Musik und atemberaubende Akrobatik erschaffen ein einmaliges Spektakel.

The Russian Circus On Ice ist weltweit konkurrenzlos. Seit 50 Jahren begeistert der erste Eiszirkus der Welt das Publikum mit immer neuen, spektakulären Shows auf Kufen. Nur die besten Eistänzer und Akrobaten schaffen den Sprung in dieses „Best Of“ – Ensemble.

Tickets ab 33 Euro online.