Schneelicht & Papierträume

In diesem zwei-tägigen Workshop am 12. und 13. Dezember dreht sich alles um Winterfarben und winterliche Stimmung, die mit verschiedenen kreativen Techniken umgesetzt wird.

Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren malen, schneiden, kleben, bauen, staunen und tauchen ein in Winterfarben, entdecken Licht im Schnee und lassen kleine Landschaften wachsen – auf Papier, im Karton, im Glas. Es entstehen Winterbilder, Miniaturwelten, Pop-Up Karten und kleine Lichtobjekte.

Eine Anmeldung ist über die Webseite des Veranstalters oder per E-Mail möglich. Der Preis geht nach einem solidarischen Preissystem und liegt zwischen 50 und 70 Euro.