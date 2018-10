Schneemann Frosty mit der Leuchtenase

Durch Teelichter und Kerzen wird das Zuhause in der dunklen, kalten Jahreszeit so richtig gemütlich. Doch im Kinderzimmer sind sie meistens tabu. Bei der dritten Adventsaktion unter dem Motto „Eltern shoppen – Kinder basteln“ gestalten alle teilnehmenden Kinder zwischen 7 und 12 Jahren ein tolles Teelicht, das auch im Kinderzimmer problemlos angemacht werden kann. So verwandelt sich elektrisches Teelicht zu einem lustigen Schneemann, dessen Nase leuchtet, wenn man das Teelicht anschaltet. Jedes Kind bastelt unter Anleitung seinen ganz persönlichen und kreativen Schneemann mit der Leuchtenase und nimmt diesen am Ende der Aktion mit nach Haus.

Sämtliche Materialien, die benötigt werden, sind im Teilnehmerbeitrag von 6 Euro enthalten. Eine Anmeldung unter 04231-807140 ist erforderlich.