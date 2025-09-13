Schnipp-Schnapp – Pop-up-Tiere selbst gemacht!

Focke-Museum Schwachhauser Heerstr. 240, 28213 Bremen

Mit Papier, Schere und Fantasie gestalten Kinder ab 4 Jahren im Workshop eigene Pop-up-Tierwelten zum Aufklappen und Entdecken, die beim Öffnen zum Leben erwachen. Kinder unter 7 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Die Tickets kosten 5 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene und sind auf nordwest-ticket.de buchbar.

Kreatives, Workshops
