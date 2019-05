Schnupper-Reiterferien

× Erweitern © Ponyhof Hagedorn

Tolle Reiterferien vom 27. bis zum 31. Oktober erleben Pferdejungs und -mädchen von 6 bis 15 Jahren auf dem Familien-Ponyhof Hagedorn in Lichtenhorst bei Nienburg an der Weser.

Inmitten der Natur direkt am Wald am südlichen Rand der Lüneburger Heide leben neben Ponys und Pferden auf der Hofanlage auch Esel, Hund und Katzen, Ziegen und Schafe, Kaninchen und Meerschweinchen, die sich immer über Besuch auf der Streichelwiese freuen. Für die Kinder stehen täglich Ausritte mit Haflingern, Norwegern und Shetlandponys auf dem Programm. Nach dem Ausritt am Vormittag findet nachmittags Reitunterricht in der Reitbahn statt, bei schlechtem Wetter wird unter fachkundiger Begleitung in der Halle geritten und voltigiert. Eine überdachte Hüpfburg und der große Abenteuerspielplatz mit Kletterlandschaft und Beachvolleyballfeld sorgen für Abwechslung. Auch für Schulklassen, Kindergärten, Kindergeburtstage und Gruppen hat der Ponyhof verschiedene Angebote. Und wie es sich für echte Reiterferien gehört, wird abends gegrillt oder am Lagerfeuer zusammen gesessen.

In den Herbstferien können Kinder ab 6 Jahren vom 27. bis 31. Oktober vier Schnuppertage für 248 Euro auf dem Hof verbringen. Zur Buchung und weiteren Terminen.