Schnupper-Rudern

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An drei Wochenenden in den Sommerferien können junge Wassersport-Fans auf dem Werdersee das Rudern ausprobieren – ob mit oder ohne Vorkenntnisse, alle Kinder zwischen 10 und 14 Jahren sind willkommen!

Los geht es mit zwei kostenlosen Schnuppertagen am 11. und 18. Juli. Jeweils am Samstagvormittag erhalten die Teilnehmenden einen ersten Einblick in den Verein, lernen das Vereinsgebäude und die Boote kennen und können erste Erfahrungen im Ruderboot sammeln.

Die Teilnahme am Schnupperkurs ist kostenfrei nach Anmeldung an kinder@brc-hansa.de.

Der zweitägige Ruderkurs folgt am 1. und 2. August auf dem Werdersee.